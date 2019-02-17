وثائق: نقابة المحامين تشكل لجنة دفاع عن قضية “الطفلة رهف”

2019/02/17 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس شكلت نقابة المحامين، الاحد، فريق للدفاع عن الحق العام بقضية الطفلة (رهف)، للتصدي لانتهاكات الطفولة في العراق.وذكرت وثيقة صادرة من نقابة المحامين اطلع عليها “ناس”، اليوم (17 شباط 2019)، ان “نقيب المحامين احلام اللامي، اوعزت بتشكيل فريق للدفاع عن الحق العام بقضية الطفلة (رهف)، للتصدي لانتهاكات الطفولة في العراق”.واشارت الوثيقة، […]

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