تخفيض سعر تذاكر السفر 90% لمصابي مرضى السرطان

2019/02/17 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس باشرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الاحد، بتخفيض سعر تذكرة السفر بنسبة 90% لمرضى السرطان.وقال مدير عام الشركة عباس ناصر، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (١٧ شباط ٢٠١٩)، إن “الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قررت تخفيض سعر تذكرة السفر بنسبة 90% لمرضى السرطان بهدف التقليل من ثقل التكاليف […]

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