اعادة فتح طريق كركوك – بغداد بعد اتصالات من عبد المهدي

2019/02/17 | 14:54

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بغداد اليوم- ديالى

اعادت القوات الامنية فتح طريق كركوك - بغداد بعد انسحاب المعتصمين الذين اعلنوا اجراء رئ...





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