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اعادة فتح طريق كركوك – بغداد بعد اتصالات من عبد المهدي
2019/02/17 | 14:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 بغداد اليوم- ديالى

اعادت القوات الامنية فتح طريق كركوك - بغداد بعد انسحاب المعتصمين الذين اعلنوا اجراء  رئ...

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