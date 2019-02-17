الصحة تطلق إستمارة التعيين المركزي لخريجي 2017 – 2018

2019/02/17 | 15:01

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وزير الصحة والبيئة يوجه بإطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين المركزي لذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨ الدور الأول ومن ضمنهم خريجي الكليات الطبية التقنية الأهليةتـــــــــــدعو وزارة الصحة – دائرة التخطيط وتنمية الموارد خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية مــــن خريجي العام الدراسي 2017/2018 الدور الاول للدراستين الصباحي و المسائي الراغبين بالتعيين علــــى ملاك وزارتنا بملئ الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتوزيع وحسب الرابط والموعيد المدرجة ادناه:-الاطباء 17/2/2019 ولمدة اسبوعين-اطباء الاسنان 20/2/2019 ولمدة اسبوعين-الصيادلة 24/2/2019 ولمدة اسبوعين -التمريض (كليات التمريض، معاهد التمريض، اعداديات -التمريض و القبالة) 26/2/2019 ولمدة اسبوعين-المعاهد التقنية الطبية و الكليات التقنية الطبية الحكومية 3/3/2019 ولمدة اسبوعين-الكليات التقنية الطبية الاهلية ( تقنيات اجهزة طبية , تقنيات تحليلات مرضية , تقنيات البصريات ) 6/3/2019 ولمدة اسبوعينhttp://Www.iqmohserv.com/medical-zhttp://Www.iqmohserv.com/medical-z

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