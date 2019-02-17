غداً.. كاتانيتش في أول مؤتمر صحفي بعد كأس آسيا

2019/02/17 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يعقد اتحاد الكرة، غداً الأثنين، مؤتمراً صحفياً لمدرب المنتخب الوطني السلوفيني كاتانيتش في أول ظهور له بعد بطولة امّم آسيا.

وتضيف قاعة المؤتمرات في مقر اتحاد كرة القدم، المؤتمر في الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم غد الاثنين، للحديث عن مستقبل منتخبنا الوطني.واشار اتحاد الكرة في جانب آخر الى تأجيل إجتماع لجنة فض النزاعات من يوم غد الاثنين الى يوم الثلاثاء المقبل.انتهى

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