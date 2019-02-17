تنوع الاساليب في هدر أموال الخطوط الجوية العراقية

2019/02/17 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / فارس الجواري… حقيقة مؤلمة لكن حاضرة في مشهد انتكاسات الخطوط الجوية العراقية هي الفساد الذي مازال ينخر في مفاصل الناقل الوطني العراقي (شركة الخطوط الجوية العراقية ) من حيث تغلغله الى كل مفردات عمل الشركة مما انهكها وجعلها قاب قوسين او أدنى من انهيارها .باب أخر من ابواب الفساد المالي (المشرعن) والذي […]

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