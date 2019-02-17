2019/02/17 | 15:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هدف: الصناعات 0 x السماوة 1 (د.
20 كنان عادل )
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف: الصناعات 0 x السماوة 1 (د. 20 كنان عادل )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
20 كنان عادل )
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف: الصناعات 0 x السماوة 1 (د. 20 كنان عادل )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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