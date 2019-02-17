2019/02/17 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- تقدم فرقة فنية عرضا مسرحيا بعنوان ملحمة هيرابولس في مدينة منبج بشمال سوريا.

ويعتبر هذا العرض المسرحي هو الاول الذي أنتجته هيئة الثقافة والفن في المدينة العريقة.

والعرض الذي شارك فيه نحو 60 ممثلا، ومدته ساعتان يطرح تاريخ المدينة السورية التي تسودها التوترات.

وتم الإعداد لهذا العرض لنحو ثلاثة اشهر، حيث يريد مقدموه أن يوصلوا رسالة محددة للمشاهدين وهي "سئمنا من الحرب".

ويقول علي احمد بيطران وهو ممثل مشارك في العرض لكوردستان24 "نحن نتحدث عن تاريخ مدينتنا في هذا المل المسرحي، نريد أن نقول للجميع ان الناس تعبوا..



سئمنا من الحروب ونريد العيش بسلام".

واصبحت مدينة منبج محور تجاذبات سياسية وعسكرية منذ سنوات خصوصا بعد التهديدات العسكرية التركية بشن هجمات على المنطقة ومطالباتها المستمرة بالسيطرة على المدينة.

ويقول خليل الحاج وهو كاتب النص "رغم الظروف الصعبة التي نمر بها ورغم التهديد بالحرب والأوضاع المعيشية تمكنت من إعداد أكثر من 50 ممثلا..



تقديم العرض شيء إيجابي جدا وإنجاز مهم".

وهيرابوليس هو الاسم القديم للمدينة التي تعد الأقدم في المنطقة حيث مرت عبر العديد من الحضارات كالآرامية والرومانية والحثية وغيرها، وكانت موطنا للكورد والعرب والشركس.

تقرير رضوان بيزار

تحرير سوار أحمد

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