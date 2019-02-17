الاسد : سياسة بعض الدول تجاه سورية اعتمدت على دعم الإرهاب

2019/02/17 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الأسد في كلمة له خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية من جميع المحافظات اليوم، زتابعتها /الغدير/، إن صدور القانون 107 كان خطوة مهمة في زيادة فعالية الإدارات المحلية..وإن إجراء انتخابات المجالس المحلية يثبت فشل رهان الأعداء على تحويل الدولة السورية إلى دولة فاشلة غير قادرة على القيام بمهامها.وقال الرئيس الأسد: إن سياسة بعض الدول تجاه سورية اعتمدت على دعم الإرهاب وتسويق محاولة تطبيق اللامركزية الشاملة لإضعاف سلطة الدولة، مضيفا: إن مخطط التقسيم ليس جديداً ولا يتوقف عند حدود الدولة السورية بل يشمل المنطقة ككل.وأكد أن مع كل شبر يتحرر هناك عميل وخائن يتدمر لأن رعاتهم خذلوهم..وأن البعض رهن نفسه للبيع وتم شراؤه ورغم كل ذلك لم يحقق المهام التي طلبها منه داعموه.وقال إن مخطط الهيمنة على العالم الذي تقوده أمريكا لم يتغير..وحقيقة مقاومة شعبنا ازدادت رسوخا، مؤكدا أن الوطن ليس سلعة وهو مقدس وله مالكون حقيقيون وليس لصوصاً.وقال : بعد كل تلك السنوات لم يتعلم العملاء أن لا شيء يعطي الإنسان قيمته إلا انتماؤه الحقيقي، مضيفا: إن السبيل الوحيد للتراجع عن الضلال هو الانضمام إلى المصالحات وتسليم السلاح للدولة.وقال : بفضل قواتنا المسلحة ودعم القوات الرديفة والحلفاء والأصدقاء والأشقاء تمكنا من دحر الإرهاب، ولم تكن ممكنة حماية الوطن لولا الإرادة الشعبية الواحدة عبر مختلف أطياف وشرائح المجتمع السوري.وأكد أن الشعب السوري العريق متجذر في التاريخ وقاوم الإرهاب..نحن ننتصر مع بعضنا ولا ننتصر على بعضنا، مضيفا: إن غياب الانتماء إلى الوطن هو الوقود الذي يستخدمه الخارج لاستهداف وطننا.وأوضح أن الدولة السورية تعمل على إعادة كل نازح ومهجر ترك منزله بفعل الإرهاب لأن هذه العودة هي السبيل الوحيد لإنهاء معاناتهم، لافتا إلى أن الدول المعنية بملف اللاجئين هي التي تعرقل عودتهم..والدعامة الأساسية للمخطط المرسوم لسورية هي موضوع اللاجئين الذي بدئ بالتحضير له قبل بداية الأزمة.وقال إن موضوع اللاجئين كان مصدراً للفساد استغله مسؤولو عدد من الدول الداعمة للإرهاب..وعودة المهجرين ستحرم هؤلاء من الفائدة السياسية والمادية، مضيفا إن ملف اللاجئين في الخارج محاولة من الدول الداعمة للإرهاب لإدانة الدولة السورية.وقال : لن نسمح لرعاة الإرهاب بتحويل اللاجئين السوريين إلى ورقة سياسية لتحقيق مصالحهم..وندعو كل من غادر الوطن بفعل الإرهاب للعودة إليه للمساهمة في عملية إعادة الإعمار فالوطن لكل أبنائه.وقال : وعينا الوطني أفشل المخطط المسموم لأعدائنا الذي لم ينته بعد..البعض منا ما زال يقع في أفخاخ التقسيم التي ينصبها لنا أعداؤنا.وأضاف إن الحوار ضروري لكن هناك فرق بين طروحات تخلق حواراً وأخرى تخلق انقساماً ويجب التركيز على الأشياء المشتركة الجامعة.وقال إن النقد حالة ضرورية عندما يكون هناك تقصير ويجب أن يكون موضوعياً..والحوار يجب أن يكون مثمراً ويستند إلى حقائق وليس إلى انفعالات، مشيرا إلى أن الحوار المبني على الحقائق يميز بين صاحب المشكلة الحقيقية وبين الانتهازي.وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت بشكل ما في تردي الأوضاع في البلاد..وهي مجرد أدوات.وأضاف : علينا ألا نعتقد أن الحرب انتهت..ونقول هذا الكلام للمواطن والمسؤول.وقال : أمامنا أربع حروب..الحرب الأولى عسكرية والثانية حرب الحصار والثالثة حرب الأنترنت والرابعة حرب الفاسدين وما حصل مؤخراً من تقصير بموضوع مادة الغاز هو عدم شفافية المؤسسات المعنية مع المواطنين.وأضاف إن الوضع الحالي يتطلب الحذر الشديد نتيجة فشل الأعداء عبر دعم الإرهاب وعبر عملائهم لأنهم سيسعون إلى خلق الفوضى من داخل المجتمع السوري.وقال إن التحدي الأساسي هو تأمين المواد الأساسية للمواطن الذي تواجهه صعوبات يفرضها الحصار ومعركة الحصار هي معركة قائمة بحد ذاتها..هي معركة كر وفر تشبه المعارك العسكرية.وأضاف إن صاحب المعاناة يحتاج إلى معالجة مشكلاته لا إلى سماع خطابات بلاغية.وقال : مهما امتلكنا من الأمانة والنزاهة والقوانين الجيدة لا يمكن إدارتها مركزيا وهنا دور الإدارة المحلية.انتهى ..م ف

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