روحاني: جرائم العملاء في المنطقة لن توفر الأمن لهم

2019/02/17 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال روحاني في كلمة له اليوم أمام حشد كبير من أهالي مدينة بندر لنكه بمحافظة هرمزكان جنوب إيران إن “إيران تريد علاقات الأخوة مع كل دول المنطقة إلا أن بعض دول الجوار اختار الطريق الخاطئ.وأضاف روحاني “إن بعض الدول تعادينا وهذا أمر يضر بهم ..وثورتنا على مدى 40 عاما أظهرت حقيقة أننا نتوجه لأمن كل المنطقة”.من جهة ثانية أكد روحاني أن الشعب الإيراني سينتقم لدماء شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة زاهدان وقال..“على عملاء المنطقة أن يدركوا أن جرائمهم لن توفر الأمن لهم”.وأكد روحاني أن إرادة الشعب الإيراني ستزداد بعد الاعتداء الإرهابي الذي حصل مؤخراً في سيستان وبلوجستان وقال..“أولئك الذين يهاجمون حراسنا عبر الحدود بوحشية سيدركون أن أعمالهم السيئة ستزيد من تصميمنا على مكافحة الإرهاب”.وأضاف روحاني..“لن نسمح للإرهابيين المرتزقة العابرين للحدود التي تأتي أسلحتهم من البعض ويتم تزويدهم بأموال من دولة أخرى النيل من مصالحنا الوطنية”.انتهى ..م ف

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