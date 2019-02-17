الشمري تلتقي ذوي شهداء قرية بشير في كركوك

2019/02/17 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الامير الشمري اليوم الاحد، مديرية شهداء كركوك و اطلعت على اهم الاجراءات التي تتعلق بسير العمل في المحافظة

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