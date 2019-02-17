مفتشية الداخلية تضبط شاحنة محملة بخضر وسلغ غذائية مستوردة ممنوعة من دخول البلاد في محافظة ديالى

2019/02/17 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت احدى مفارز مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة ديالى اليوم الاحد، من ضبط شاحنة كبيرة محملة بخضر وسلع غذائية مستوردة ممنوعة من دخول

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