كتل كركوك ترفض عقد جلسة خارج مجلس المحافظة

2019/02/17 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في مجلس محافظة كركوك، اليوم الاحد، عن رفض المجموعة العربية والكتلة التركمانية عقد اجتماع للمجلس خارج القاعة التشريعية في محافظة كركوك.وأوضح المصدر، إن "الاعضاء العرب والتركمان في مجلس المحافظة رفضوا حضور اية جلسة تعقد برئاسة ريبوار فائق عبد المجيد الطالباني، احتجاجاً على هروبه وإدانته من القضاء العراقي وصدور حكم غيابي بحقه".

وذكر المصدر، أن "انعقاد أي جلسة لمجلس المحافظة او المشاركة فيها خارج كركوك تعتبر مخالفة للقانون ويودي إلى جر المحافظة لأوضاع غير طبيعية وان مخرجات وقرارات الاجتماع تعد باطلة وليست لها قيمة قانونية".

ودعا إلى، انه " يجب معالجة الوضع الإداري للمجلس وفق الآليات الدستورية والقانونية والتوافق بين مكونات المحافظة".

وشدد على، أن "النهج الأحادي لأي قائمة او مكون يضر بالتعايش السلمي بين مكونات المحافظة".

وبين المصدر، ان "النواب العرب والتركمان عن المحافظة أكدوا على دعم خطوة اعضاء المجلس المحافظة من المكونين في رفض انعقاد الجلسة للمجلس خارج المحافظة".



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