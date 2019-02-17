الإنتربول تلقي القبض على اكثر من 30 أجنبي في كربلاء

2019/02/17 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز الإنتربول في كربلاء من القبض على اكثر من (30) شخص من جنسيات اجنبية مختلفة بسبب مخالفتهم لشروط الإقامة.وذكر بيان لأعلام شرطة كربلاء، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، ان "شعبة شؤون الشرطة الدولية الإنتربول وبالتعاون مع مديرية الاستخبارات والأمن السياحي ومديرية الإقامة تمكنت من القبض على اكثر من ثلاثين شخصاً مخالفين لشروط الإقامة بعضهم لا يحمل جوازت سفر".

ولفت البيان الى، انه تم احالة الأشخاص وهم من جنسيات اجنبية مختلفة الى الجهات المختصة لأكمال الاجراءات اللازمة بحقهم وفق السياقات القانونية المتبعة".

يذكر ان مديرية شرطة كربلاء تشن بين فترة واخرى حملات على الاسواق والفنادق السياحية لتأمينها من دخول بعض الجنسيات التي تدخل البلاد بطرق غير مشروعة.



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