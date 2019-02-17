وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي ينال درجة الماجستير في رسالته (الوسائل البديلة لفض منازعات عقود الدول)

2019/02/17 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(الوسائل البديلة لفض منازعات عقود الدول)بالصور عنوان رسالة نيل درجة الماجستير للسيد قاسم الأعرجي وزير الداخلية السابق .

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