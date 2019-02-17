2019/02/17 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..تمكنت القوات اليمنية ،الأحد، من قصف بالمدفعية تجمعات لجنود سعوديين في نجران.وقال المركز الإعلامي لحركة أنصار الله إن ” مقاتلين الحركة قصفوا بالمدفعية تجمعات لجنود سعوديين في منطقة الصوح قبالة نجران”، مضيفا ان ” مقاتلو “أنصار الله” يشنون هجمات ويقومون بعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنصار الله تقصف بالمدفعية تجمعات لجنود سعوديين في نجران alansaar.

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