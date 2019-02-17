2019/02/17 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت القوات اليمنية ،الأحد، عمليات قنص استهدفت عسكريين سعوديين في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.وقال المركز الإعلامي لحركة أنصار الله على “تويتر”، إن “مقاتليها نفذوا، عمليات قنص استهدفت عسكريين سعوديين في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية”، مضيفا إن “مقاتلي الحركة “قنصوا ثلاثة جنود سعوديين في الفريضة بجيزان”.يأتي ذلك، عقب ساعات من إعلان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات اليمنية تنفذ عمليات قنص في جيزان alansaar.

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