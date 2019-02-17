2019/02/17 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خليل ابراهيم العبيدي… لقد انتشر الفساد وأصبح مألوفا لدى أوساط إجتماعية لا تكاد تكون قليلة ، وله مظاهر لا تنحصر في اختلاس وسرقة المال العام بل تعدى ذلك إلى انتشار الرشوة وسرقة النفوط وتزوير الانتخابات وتزوير الشهادات وترويج المخدرات ووو، والمفسدون كثر يقف في مقدمتهم السياسي والإداري وشيخ العشيرة ، والضابط والشرطي، والعناوين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطريق إلى مكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطريق إلى مكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).