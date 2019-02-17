بالفيديو.. معلمو البصرة يهددون بالإضراب العام

2019/02/17 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

نظمت نقابة المعلمين بمحافظة البصرة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية عقب الإعلان عن إضراب مؤقت احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالب سابقة للنقابة.وظهر متحدث عن نقابة معلمي البصرة في مقطع فيديو وهو يتحدث قائلاً إن "المطالب تتلخص بتوفير الاراضي السكنية لكوادرنا التربوية وتأمين الضمان الصحي والإجتماعي".



مبيناً أن "النقابة وجهت مناشدات عدة للحكومة العراقية التي لم تستجب لمطالبنا".وأضاف أن "الكوادر التربوية بقضاء الزبير استجابت لدعوة نقابة المعلمين بالإضراب المؤقت، وهي رسالة إلى الحكومة العراقية بضرورة الاستجابة لمطالبنا المشروعة".وتسائل بالقول: "هل يعقل أن أحد الكوادر التربوية تجاوزت خدمته 30 سنة وهو لا يمتلك مسكن بمساحة 50 متراً، فيما هناك كوادر تسكن في منازل للمتجاوزين".وهدد قائلاً : "في حال عدم الإستجابة لمطالبنا فأننا سوف نعلن الإضراب العام في جميع المدارس".ودعت نقابة المعلمين إلى الإضراب العام "لنيل الحقوق والاستكان إلى النهج الصحيح في إيصال الصوت القويم من أجل رفع الظلم الواقع على التلميذ والمدرسة والمعلم وحق الأجيال في تربية تليق بالعراق وإصلاح الواقع التربوي".

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