السليطي: شركات النقال يجب اان تخصص اموال لمرضى السرطان بسبب ابراجها

2019/02/17 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون صادق السليطي ارتفاع حالات

الاصابة بمرض السرطان بسبب انتشار ابراج الهاتف النقال.وقال السليطي ان انتشار تلك الابراج تسبب بارتفاع حالات الاصابة

بالسرطان،حسب ما اظهرته فحوصات المرضى بعد ان ظهر انها من ارخص انواع

الابراج وتتسبب بالاصابة بامراض نفسية وعصبية للمواطنين المتواجدين

بالقرب منها.واضاف السليطي ان على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الوقوف على افعال

شركات الهاتف النقال وابراجها،وتخصيص نسبة من عائداتها كمعونات

اجتماعية لعلاج مرضى السرطان ولتخفيف المعاناة التي يتعرض لها المرضى

وعوائلهم وارتفاع اجور العلاج وعدم تغطية المستشفيات التخصصية لإعداد

المصابين.

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