عندما كان نفط العرب للعرب

2019/02/17 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / لؤي الموسوي… نفط العرب للعرب..شعار قديم “منتهية الصلاحية”، أطلقه أول وزير سعودي للبترول في منتصف خمسينيات القرن الماضي.طريقة التفكير تلك أخذت مديات واسعة في بداية أنطلاقها، فطلب من شركة أرامكوا التوقف عن تصدير النفط إلى بريطانيا وفرنسا، بسبب السياسات المتبعة يومذاك تجاه المنطقة، لكنه فيما بعد أصبح شِعار مُفرغ من محتواه، […]

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