2019/02/17 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / عودة 1200 نازحاً من مخيمات النزوح في قضاء خانقين إلى مناطق سكناهم

17/02/2019 14:34:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاحد، عن عودة 1200 نازحاً من مخيمات النزوح في قضاء خانقين إلى مناطق سكناهم الأصلية في ناحية السعدية بمحافظة ديالى.

وذكر بيان لمدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "هنالك 1200 نازحاً من مخيمات النزوح في خانقين عادوا الى ناحية السعدية بديالى".

ولفت الى ان "هناك تسارع حثيث ومساعي مشتركة لإكمال عودة كافة النازحين الراغبين بالعودة لمناطقهم الاصلية".

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