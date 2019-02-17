الصحة تطلق إستمارة التعيين المركزي لخريجي العام الماضي

2019/02/17 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه وزير الصحة والبيئة، بإطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين المركزي لذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨ الدور الأول ومن ضمنهم خريجي الكليات الطبية التقنية الأهلية.

ودعت دائرة التخطيط وتنمية الموارد في الوزارة، خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2017 /2018 الدور الاول للدراستين الصباحي والمسائي الراغبين بالتعيين علــــى ملاك وزارة الصحة ملئ الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتوزيع وحسب الرابط والموعيد المدرجة ادناه:

الأطباء 17 /2 /2019 ولمدة اسبوعين.أطباء الاسنان 20 /2 /2019 ولمدة اسبوعين.الصيادلة 24 /2 /2019 ولمدة اسبوعين.التمريض (كليات التمريض، معاهد التمريض، اعداديات -التمريض والقبالة) 26/ 2/ 2019 ولمدة اسبوعينالمعاهد التقنية الطبية والكليات التقنية الطبية الحكومية 3 /3 /2019 ولمدة اسبوعين.الكليات التقنية الطبية الاهلية (تقنيات اجهزة طبية, تقنيات تحليلات مرضية, تقنيات البصريات) 6/ 3/ 2019 ولمدة اسبوعين.

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