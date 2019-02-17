اطلاق استمارة التعيين المركزي لذوي المهن الطبية: هذه هي الشروط

2019/02/17 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجهت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، بإطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين المركزي لذوي المهن الطبية.وقال وزير الصحة علاء العلوان، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (17 شباط 2019)، إن “الوزارة توجه بإطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين المركزي لذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨ الدور الأول ومن ضمنهم […]

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