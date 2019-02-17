2019/02/17 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس رفعت مكافحة المتفجرات للواء 30 في الحشد الشعبي, الأحد, 65 عبوة ناسفة ومقذوفات حربية غير منفلقة بعملية مسح ميداني شرق الموصل.وذكرت هيئة الحشد، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (١٧ شباط ٢٠١٩)، أن “مفرزة مكافحة المتفجرات في اللواء 30 ضمن قاطع عمليات الحشد الشعبي في الموصل نفذت عملية مسح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يرفع 65 عبوة ومقذوفات حربية شرق الموصل) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يرفع 65 عبوة ومقذوفات حربية شرق الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).