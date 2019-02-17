يو سف المحمود: المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته أمام مخططات التهويد

2019/02/17 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة تيسير الاعمال الفلسطينية، يوسف المحمود، إن تمويل حكومة الاحتلال لمشاريع استيطانية جديدة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، إضافة إلى المشاريع الاحتلالية الاخرى التي يجري تنفيذها في المدينة، تهدف إلى تغيير وطمس المعالم العربية الواضحة والحقيقية لمدينة القدس المحتلة واستزراع ملامح أخرى غريبة ومغايرة للواقع الطبيعي ضمن مخططات التزييف والاستيلاء الاحتلالي على المدينة العربية المقدسة.

وجدد المحمود مطالبة الحكومة، للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، بتحمل مسؤولياتها في التصدي للتصعيد الاحتلالي الخطير والمخالف لكافة القوانين والقرارات الدولية.

وأضاف: “سلطات الاحتلال بهذه الأعمال البشعة تبلغ أعلى ذروة في التغول الاستيطاني، وترتكب مزيدا من الجرائم بحق شعبنا وبلادنا وعاصمة دولتنا”.

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