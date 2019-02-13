2019/02/17 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتشر خلال الأيام الماضية تحد جديد عبر شبكات مواقع التواصل الإجتماعي، يدعي فيه المشاركون أنهم مسافرون جوا، عبر التقاط صور مزيفة تبدو وكأنها من نوافذ الطائرة.

واستخدم المشاركون خلال التحدي عدة أشياء مثل العبوات البلاستيكية وكراسي الحمام حتى يوحوا بأنهم على متن طارئة في الجو، وفقا لما ذكرته صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

ويبارز مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي في إلتقاط أفضل صورة زائفة في هذا التحدي الغريب.

حلقوا… عبر طرابيزاتنا pic.twitter.com/0vHxrvu9Au

— ربى طوالبه (@Ruba_E2013) February 13, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“شباك الطائرة”.. تحدي جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“شباك الطائرة”.. تحدي جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).