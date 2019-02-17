وثيقة.. نائب يكشف عن مشاريع وهمية لحكومة نينوى

2019/02/17 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، اليوم الاحد، عن مشاريع وهمية للحكومة المحلية في خطة سنة 2017.

وقال الجبوري في تغريدة له بموقع تويتر تابعتها شفق نيوز "قامت حكومة نينوى بإدراج أربعة مشاريع (وهمية) في خطة سنة ٢٠١٧ تتجاوز مبالغها اكثر من تسعة مليار دينار، فضلا عن انها تم إنجازها بنسبة ١٠٠٪ في عام ٢٠١٦".

واضاف ان "هذه المشاريع شراء سلات غدائية ومبردات للنازحين (في فصل الشتاء)، وشراء اكياس وحاويات نفايات وتأهيل الناجيات من داعش".

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