2019/02/17 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -عراق برس-17شباط/ فبراير: اتهم رئيس حزب الشعب والنائب في البرلمان فائق الشيخ علي، اليوم الاحد، ايران بصرف مبلغ 200 مليون دولار من اجل ان يقاطع المدنيين انتخابات 12 ايار 2018.

وقال الشيخ علي، في تغريدة على تويتر، : ” تكشف لهم من تقارير دولية سرية للغاية، بأن إيران صرفت 200 مليون دولاراً أميركياً لكي يقاطع المدنيون انتخابات 2018م بالعراق”.

واضاف: “فيتصور الأغبياء والسذَّج بأنها صرفتها من خزينتها، وأعطتها لــ6 مرتزقة فقط لقيادة حملة المقاطعة، أي غباء هذا؟، بل..



صرفتها من أموال العراق، ووزعتها على كثيرين”.

وخاطب انصار التيار المدني بالقول : أيها المدنيون الـ6 ملايين ناخب عراقي: يستعصي التصديق بأن 6 نفراً مأجوراً مرتزقاً مقابل شقق في باريس ولندن ودبي وبيروت حصلوا عليها استطاعوا إقناعكم بأن لا يوجد بينكم 100 مرشح شريف للانتخابات”.

وزاد الشيخ علي: “فأقعدوكم في بيوتكم من دون أن ترشحوا أنفسكم، أو تخرجوا لانتخاب الآخرين! إنه أمر لا يصدَّق”.



انتهى (1)

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق الشيخ علي يغرد ضد ايران : هكذا قاطع المدنيون انتخابات 2018) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق الشيخ علي يغرد ضد ايران : هكذا قاطع المدنيون انتخابات 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).