حكومة ديالى تصف احداث “جديدة الشط ” بالعقاب الجماعي لـ 6 محافظات

2019/02/17 | 16:09

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ديالى-عراق برس-17شباط/ فبراير: وصف رئيس مجلس ديالى علي الدايني،اليوم الاحد، ، قطع طريق بغداد – كركوك في “جديدة الشط”، عقاباً جماعياً لسكان (6) محافظات عراقية.

وقال الدايني في تصريح صحفي : “نؤمن بالاعتصام والتظاهر السلمي لكن قطع الطرق وخاصة الاستراتيجية منها مرفوض تماما لانه سيؤدي الى ضرر بالغ يمس الاف المواطنيين”.

واضاف ، أن “قيام متظاهرين بقطع طريق كركوك – بغداد، قرب ناحية جديدة الشط (30كم شمال غرب بعقوبة) هو عقاب جماعي لسكان (6) محافظات يسلكون الطريق وصولا الى بغداد”، مؤكداً أن “اي قطع للطرق تحت اي حجة او ذريعة غير مقبول ومرفوض لانه يسبب اذى انسانياً وقطعاً لمصادر رزق الاهالي ومصالحهم”.

وأشار إلى أنه “اوعز للاجهزة الامنية بضرورة الاسراع في اعادة فتح الطريق امام سير المركبات”، لافتاً الى أن “مجلس ديالى منفتح للاستماع لمطالب كل الاهالي لكن دون قطع اي طريق يؤدي الى ضرر للاهالي في اي منطقة من ديالى”.

وكانت اللجنة التنسيقية لمعتصمي ديالى، اعلنت، امس السبت ، أنها قررت إغلاق طريق استراتيجي مار بالمحافظة يربط كردستان ببغداد اليوم الاحد.انتهى (1)

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