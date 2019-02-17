العراق يخفض إنتاج حقل مجنون النفطي إلى 104 آلاف برميل يوميا

2019/02/17 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط، السبت، أن العراق خفض إنتاج حقل مجنون العملاق إلى 104 آلاف برميل يوميا.وذكرت وكالة رويترز للانباء نقلا عن المسؤول ان "العراق خفض إنتاج حقل مجنون العملاق إلى 104 آلاف برميل يوميا هذا الشهر من 220 ألف برميل يوميا في كانون الثاني".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "عملية خفض الإنتاج في الحقل جاءت التزاما من العراق باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)".

وإمدادات العراق أقل من قدرته الإنتاجية القصوى التي تصل إلى نحو خمسة ملايين برميل يوميا، وذلك تماشيا مع اتفاق بين أوبك ومصدرين آخرين من بينهم روسيا لخفض المعروض العالمي بهدف دعم الأسعار.

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