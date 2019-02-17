الأسد: سنحرر كل شبر من سوريا ونتعامل مع كل محتل كعدو

2019/02/17 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأجير الصغير عند الأمريكيين، يستنجد بهم لخلق المنطقة الآمنة شمال سوريا التي يسعى لها منذ بداية الأزمة في سوريا.وقال الأسد في كلمة أمام المجالس المحلية اليوم الأحد، وتابعته وكالة نون الخبرية، ان "الأعداء فشلوا في الاعتماد على الإرهاب والعملاء فانتقلوا للمرحلة الثالثة هي تفعيل العميل التركي في المناطق الشمالية".

وتابع الأسد، "أردوغان ليس سوى أجير صغير عند الأمريكان..



فالمنطقة الآمنة التي يعمل عليها التركي هي نفسها التي حاول إنشاءها منذ بداية الأزمة في سوريا".

وأكد الأسد أن كل شبر في سوريا سيحرر من الإرهابيين ومن كل "المحتلين" في الأراضي السورية، " أي شبر من سوريا سيحرر وأن أي محتل سنتعامل معه كعدو وهذه بديهة وطنية غير خاضعة للنقاش".

وجدد الأسد من تأكيده على المساعي الفاشلة في كل من يعتمد على الجانب الأمريكي، "لمن يراهن على الأمريكي لن يحميكم الأمريكي بل سيقايض عليكم ولن يحميكم سوى الجيش العربي السوري".

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