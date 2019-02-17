الكشف عن مفاوضات سرية بين عناصر تنظيم “داعش” الإجرامي و(قسد)

2019/02/17 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس محافظة الأنبار، اليوم الأحد، عن وجود مفاوضات سرية بين عناصر تنظيم “داعش” الإجرامي وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” للانتقال الى صحراء المحافظة، مشيرة إلى

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