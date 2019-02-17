“اوديسي اونلاين”: تعرف على علاقة “الموساد” بوزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير؟

2019/02/17 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف موقع “اوديسي اونلاين” ،الأحد، عن معلومات خطيرة تثبت تورط شخصيات سعودية بارزة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” وقال الموقع في مقال للكاتبة البريطانية Jemma Buckley ان ” جهاز الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” قام بتجنيد وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير عميلا يعمل لمصلحتها قبل تسلمه منصبه وزيرا للخارجية”.وأضاف الكاتبة: بعد تصريح وزيرة الخارجية الإسرائيلية […]

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