صحيفة أمريكية: انتحار (321) عسكري أمريكي من الذين خدموا في العراق عام 2018

2019/02/17 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت صحيفة “ستار اند سترايب” الأمريكية ، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدلات الانتحار في صفوف الجنود الأمريكان الذين خدموا بالعراق، مبينة أنها بلغت مستويات قياسية.وقالت الصحيفة في تقرير، أن “عدد العسكريين الأمريكان في الخدمة والذين أقدموا على الانتحار في عام 2018، بلغ حوالي 321 عسكري أمريكي”، مبينة أن “(57) عسكريًا من المنتحرين كانوا […]

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