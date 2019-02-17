‎الأعرجي يدعو سياسيي العراق للعب دور في حل الصراع الإيراني الأمريكي

2019/02/17 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صحفي دعا نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، اليوم الاحد، سياسيي العراق الى لعب دور في حل الصراع الإيراني الأمريكي.وقال الأعرجي في بيان صحفي ان “ذهاب أمريكا إلى قمة وارسو كان تجسيداً لتخوفها من قوة ايران”، مبينا ان “التمثيل الضعيف في هذه القمة والنتائج التي تمخّضت عنها قد حوّل هذا التخوف إلى حقيقة […]

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