أبو الهيل خلال استقباله وفد التيار القاسمي: حديقة الرواد ستكون مفتوحة امام المواطنين قريبا

2019/02/17 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس شبكة الاعلام العراقي مجاهد ابو الهيل اليوم الاحد، ان حديقة الرواد التي تضم تمثال الزعيم عبد الكريم قاسم ورموز عراقية ستكون مفتوحة امام المواطنين قريبا.

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