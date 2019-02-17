روحاني: بعض جيراننا اختاروا الطريق الخاطئ

2019/02/17 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشعب سينتقم للهجوم الذي وقع بمحافظة سيستان - بلوشستان المتاخمة للحدود الباكستانية قبل أيام، مبيناً أن بعض "جيراننا اختاروا الطريق الخاطئ، ولجأوا إلى النظامين الأمريكي والصهيوني".جاء ذلك في كلمة له بمحافظة هرمزغان جنوب شرقي البلاد، بحسب ما نقلته الصحف الإيرانية الأحد.وقال روحاني: "أمن منطقتنا بأيدي المسلمين، وينبغي علينا الحفاظ على وحدتنا وأمننا في المنطقة، ومع الأسف فإن بعض جيراننا اختاروا الطريق الخاطئ، ولجؤوا إلى النظامين الأمريكي والصهيوني، وشعبنا سينتقم لدماء شهدائنا". وفي إشارة إلى السعودية والإمارات، قال روحاني: "البلدان جنوبنا إخوتنا ولدينا علاقات جيدة معهم، ولكن هناك دولتان علاقتهما معنا ليست صادقة"، محذرًا من أن ذلك "يضر بهم وبالمنطقة ".وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الهجمات الإرهابية في إيران تمول من الخارج، مؤكدًا أنهم لن يسمحوا للإرهابيين الذين يؤمنون أسلحتهم من مركز واحد ويمولون من دول أخرى بإلحاق الضرر بالمصالح الوطنية لبلاده.والسبت، طالب قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، في كلمة بمدينة أصفهان، الإذن من الرئيس حسن روحاني لتنفيذ "عمليات انتقامية" ضد السعودية والإمارات.يشار أن الهجوم وقع الأربعاء في محافظة "سيستان وبلوشستان" (جنوب شرق)، وأسفر عن مقتل 27 عنصرا من الحرس الثوري الإيراني وإصابة 13 آخرين.وتبنى "جيش العدل" الهجوم، وهو تنظيم مسلح ينشط جنوبي البلاد ويقول إنه يدافع عن حقوق "البلوش" (أقلية عرقية سنّيّة)، فيما تعتبره طهران "إرهابيًا".ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السعودية أو الإمارات أو باكستان إزاء تلك الاتهامات، غير أنها نفت اتهامات مماثلة من قبل.

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