وزير التعليم العالي يوجه بتطوير الواقع العلمي للجامعات المستحدثة

2019/02/17 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل بتطوير

الواقع العلمي للجامعات المستحدثة. واكد السهيل لدى لقائه رؤساء الجامعات المستحدثة بحسب بيان لوزارة

التعليم على أهمية دور الجامعات المستحدثة في تنفيذ البرنامج الحكومي

كونه من أولويات عمل الوزارة بتشكيلاتها كافة ، داعياً إلى وجوب السعي

للدخول ضمن التصنيفات العالمية الرصينة ، وشدد على دعم المشاريع التي

تلبي احتياجات الجامعات المستحدثة كالأقسام الداخلية والقاعات

الدراسية والبنى التحتية واستقطاب الكفاءات العلمية وإعادة توزيع

وتوظيف الملاكات في الاختصاصات المختلفة .

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