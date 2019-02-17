الحسناوي: من غير اللائق أن لا يوجد لدينا مستشفى حكومي بالمواصفات العالمية

2019/02/17 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتورة اكتفاء الحسناوي، في تصريح اليوم الأحد، انه، من غير اللائق ان لا يوجد لدينا مستشفى حكومي بالمواصفات والخدمات الصحية العالمية تتم فيه معالجة مرضانا بدلاً من سفرهم خارج العراق للعلاج.مستغربة: إنفاق الأموال الطائلة عن طريق دائرة الاستقدام والإخلاء الطبي، وأوضحت الحسناوي ان: تلك الأموال التي تبني لنا […]

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