جيرونا يقتنص انتصارا قاتلا من ريال مدريد

2019/02/17 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى ريال مدريد الهزيمة بنتيجة (2-1) أمام جيرونا، ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليجا.وسجل كاسيميرو لريال مدريد في الدقيقة 25، بينما سجل لجيرونا ستواني وبورتو في الدقائق 65 و75 على الترتيب.وتجمد رصيد ريال مدريد عند 45 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع جيرونا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ15.

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