باحثة أميركية تؤلف كتاباً عن السيد

2019/02/17 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألفت الباحثة الأمريكية Caroleen Marji Sayej كتاباً عن المرجع الديني الأعلى، آية الله العظمي السيد علي الحسيني السيستاني، فيما وصفته بأنه "آية الله وطني".

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