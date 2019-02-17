عروس داعش البريطانية تنجب طفلا.. وأسرتها تطلب العودة

2019/02/17 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت عائلة شاميما بيجوم الفتاة البريطانية التي انضمت إلى تنظيم "داعش" ثم فرت من ويلات الحرب، إن ابنتهم أنجبت طفلا في مخيم للاجئين السوريين، مطالبين لندن بإعادتها مع طفلها.

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