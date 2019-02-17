الإصلاح: جميع الوزراء معرضين الى المساءلة والاستجواب في مجلس النواب

2019/02/17 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار بدر الزيادي، الأحد، ان جميع الوزراء في حكومة عادل عبدالمهدي معرضين الى المساءلة والاستجواب في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

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