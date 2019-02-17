2019/02/17 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شرطة كربلاء : استخدام التكنولوجيا في تطوير العمل الامني

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت مديرية شرطة كربلاء، الاحد، عن استخدام التكنولوجيا في تطوير العمل الامني.

وذكر بيان لأعلام شرطة كربلاء تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "تمكن قسم الاتصالات وشعبة تكنولوجيا المعلومات وبجهود فنية باعداد برنامج وخريطة مناطقية الكترونية بنظام GIS لتحديد قواطع المسؤولية الامنية للدوائر التحقيقية وخصوصاً مراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الاجرام في عموم مناطق المحافظة".

واضاف البيان ان "هذا البرنامج يمكن من خلاله احصاء نوع واعداد وموقع الحوادث والجرائم لكل دائرة تحقيقية فى قواطع المسؤولية".

ولفت البيان الى ان "البرنامج يمكنه أيضاً تحديد مناطق الضعف والخلل ومعرفة المناطق التي تتزايد فيها عدد الجرائم ليتم عرضها امام قائد شرطة المحافظة بشكل دوري بعد اجراء الدراسات المطلوبة لإيجاد الحلول المناسبة لها ومعالجتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / شرطة كربلاء : استخدام التكنولوجيا في تطوير العمل الامني) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / شرطة كربلاء : استخدام التكنولوجيا في تطوير العمل الامني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).