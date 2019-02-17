بعد ثلاثة ساعات من ارتكاب الجريمة مكافحة اجرام النجف تقبض على عصابة سطو مسلح

2019/02/17 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مكافحة إجرام النجف الاشرف القبض على عصابة للسطو المسلح بينهم امرأة بعد ثلاث ساعات من ارتكابهم الجريمة في دار احد المواطنين.

وقال الناطق الرسمي باسم مديرية شرطة محافظة النجف المقدم الحقوقي مقداد الموسوي : وردنا بلاغ على الرقم المجاني ١٠٤ مفاده تعرض دار احد المواطنين للسرقة تحت تهديد السلاح وكانت المسروقات مخشلات ذهبية ومبالغ نقدية بعملات عراقية واجنبية مختلفة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة محافظة النجف اللواء علاء غريب الزبيدي ومدير مكافحة الاجرام العقيد رافع الربيعي ومجموعة من ضباط ومنتسبي مكتب مكافحة إجرام الكرار

وبين الموسوي: بعد جمع الادلة والمعلومات والاطلاع على دار المواطن تم تحديد عدة أشخاص كانوا مصدر شك في ارتكاب الجريمة وبالفعل تم التوصل إليهم وإلقاء القبض عليهم بعد ثلاث ساعات من تنفيذ الجريمة حيث تم التحقيق معهم واعترفوا بارتكابهم الجريمة وتم ضبط الأموال والمخشلات الذهبية المسروقة بحيازتهم

وأضاف الموسوي أيضا :ان من بين أفراد العصابة كانت امرأة

وتم احالت العصابة للقضاء لينالوا جزائهم العادل

وأكد الناطق الرسمي باسم شرطة المحافظة: ان الأجهزة الامنية جادة جدا في مطاردة العصابات الاجرامية التي تهدد أمن المواطنين وان امنهم خط أحمر لا يمكن المساس به.

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