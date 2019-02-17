مجلس محافظة كربلاء يصدر بيانا بشأن اعتصام الكوادر التدريسية لليومين القادمين

2019/02/17 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس محافظة كربلاء المقدسة بيان دعم فيه تنفيذ مطالب الملاكات التدريسية والتعليمية في المحافظة.

وذكر اعلام مجلس المحافظة هذا البيان، الذي ينص على " ان مجلس محافظة كربلاء المقدسة يتبنى ويؤيد المطالب المشروعة للملاكات التدريسية والتعليمية في كربلاء المقدسة وهي (اصلاح القطاع التربوي، وتوفير السكن، والترفيع من تاريخ الاستحقاق،وانصاف المحاضرين المجانيين، واطلاق حملة وطنية لبناء المدارس).

وأضاف البيان " مجلس المحافظة يعمل بقوة وجد لتحقيق تلك المطالب على مستوى السلطات الاتحادية التشريعية والتنفيذية وعلى المستوى المحلي لما تقوم به هذه الشريحة المهمة من دور هام في بناء الوطن والمواطن"

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