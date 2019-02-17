“تغريدة” تطيح بمقاول ألقى مخلفات التبليط في الفرات

2019/02/17 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اصدر قاضي التحقيق في محافظة الانبار, الاحد, امر إلقاء قبض, بحق مقاولين قامو بالقاء مخلفات التبليط في نهر الفرات.وقال مراسل “ناس” اليوم (17 كانون الثاني 2019), ان “احد المقاولين في محافظة الانبار, ألقى مخلفات تبليط الشوارع في نهر الفرات, الامر الذي أثار حفيظة قائممقام الرمادي ابراهيم العوسج, والذي بدوره غرد على […]

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