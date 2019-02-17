رئيس الوزراء الياباني رشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بناء على طلب امريكي

2019/02/17 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة يابانية، الاحد، ان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رشح الرئيس الامريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام في الخريف الماضي بعد ان تلقى طلبا من الحكومة الامريكية للقيام بذلك.ويأتي هذا التقرير بعد ادعاء ترامب يوم الجمعة بأن آبي رشحه لجائزة نوبل للسلام لافتتاحه محادثات وتخفيف حدة التوتر مع كوريا الشمالية.

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض قال ترامب، إن الزعيم الياباني أعطاه "أجمل نسخة" من خطاب ترشيح من خمس صفحات.

وبحسب صحيفة اساهي، نقلا عن ياباني لم يكشف عن اسمه، ان حكومة الولايات المتحدة كانت قد بدت ابي بشأن ترشيحها لجائزة نوبل للسلام بعد قمة ترامب في يونيو حزيران من العام الماضي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وهو أول اجتماع بين زعيم كوريا الشمالية ورئيسا امريكيا.



مصدر حكومي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو، إن "الوزارة على علم بتصريحات ترامب ، لكنه "سيمتنع عن التعليق على التفاعل بين الزعيمين".

ووفق رويترز، لم يعلق البيت الابيض على الفور عندما اتصلت به.

الموقع الإلكتروني لمؤسسة نوبل يقول، إن الترشيح لجائزة نوبل للسلام قد يتم تقديمه من قبل أي شخص يستوفي معايير الترشيح، والتي تشمل رؤساء الدول الحاليين.



بموجب قواعد المؤسسة ، لا يمكن الكشف عن الأسماء والمعلومات الأخرى عن الترشيحات الغير الناجحة لمدة 50 عامًا.



انتهى/ ع

المصدر: رويترز

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