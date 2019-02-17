موسكو: العراق سيشارك في مفاوضات أستانا بصفة مراقب

2019/02/17 | 16:27

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن العراق ولبنان أعربا عن اهتمامهما بالمشاركة في ...





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