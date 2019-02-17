2019/02/17 | 16:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن العراق ولبنان أعربا عن اهتمامهما بالمشاركة في ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
موسكو: العراق سيشارك في مفاوضات أستانا بصفة مراقب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن العراق ولبنان أعربا عن اهتمامهما بالمشاركة في ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
موسكو: العراق سيشارك في مفاوضات أستانا بصفة مراقب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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